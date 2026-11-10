L’apprentissage difficile du BC Courrendlin

L’équipe jurassienne est dernière de Ligue A de badminton au terme du premier tour. Elle a perdu toutes ses rencontres, même si elle a parfois livré de la résistance.
Un automne de défis pour le BC Courrendlin. Pour la première fois de son histoire, l’équipe jurassienne a participé au championnat de Ligue A de badminton qui réunit les meilleures formations du pays. Au terme du premier tour qui s'est terminé le week-end passé, pas de surprise, ni de miracle : le BCC pointe au dernier rang et est déjà largué au classement. Le capitaine Noé Varrin et ses coéquipiers ont perdu leurs sept rencontres, ne gagnant que neuf matches pour 47 défaites. « Chaque match gagné relève de l’exploit », note Noé Varrin qui parle d’un championnat très relevé, avec des réalités différentes. « Les autres équipes ont des étrangers de classe internationale. Peut-être que nos étrangers étaient un peu en-dessous. Il faut dire aussi qu’il y a une grande différence au niveau des joueurs suisses. Nous, on n’est pas professionnels alors que les autres font ça principalement de leur vie », selon Noé Varrin.
Noé Varrin : « L’apprentissage a été rude. »
Un avenir à dessiner
Noé Varrin n’oublie pas non plus le gros travail en coulisses mené par le club jurassien qui a consenti de nombreux efforts pour aligner une équipe à ce niveau-là. Le déménagement au Raiffeisen Parc pour répondre aux normes a été un défi conséquent mené à bien. Le capitaine jurassien est convaincu que le BCC dispose d’une certaine marge de manœuvre. « On joue sans pression », souligne le capitaine vadais. Ce dernier reconnaît que son équipe est inférieure aux autres aux niveaux techniques, tactiques et physiques. Il est toutefois convaincu que l’esprit d’équipe peut conduire à des surprises lors de chaque match. Après une pause bien méritée, Noé Varrin prévoit une préparation conséquente pour livrer un deuxième tour de qualité dès le mois de janvier. /nmy-mle