L’apprentissage difficile du BC Courrendlin

Un automne de défis pour le BC Courrendlin. Pour la première fois de son histoire, l’équipe jurassienne a participé au championnat de Ligue A de badminton qui réunit les meilleures formations du pays. Au terme du premier tour qui s'est terminé le week-end passé, pas de surprise, ni de miracle : le BCC pointe au dernier rang et est déjà largué au classement. Le capitaine Noé Varrin et ses coéquipiers ont perdu leurs sept rencontres, ne gagnant que neuf matches pour 47 défaites. « Chaque match gagné relève de l’exploit », note Noé Varrin qui parle d’un championnat très relevé, avec des réalités différentes. « Les autres équipes ont des étrangers de classe internationale. Peut-être que nos étrangers étaient un peu en-dessous. Il faut dire aussi qu’il y a une grande différence au niveau des joueurs suisses. Nous, on n’est pas professionnels alors que les autres font ça principalement de leur vie », selon Noé Varrin.