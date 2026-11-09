France: le judoka Teddy Riner est candidat à la présidentielle

Le quintuple champion olympique de judo Teddy Riner, icône du sport français, a annoncé lundi sa candidature à l'élection présidentielle de 2027. Le judoka a posté une vidéo sur ses réseaux sociaux.

"Je m'appelle Teddy Riner et aujourd'hui, je vous le dis les yeux dans les yeux, je suis candidat à l'élection présidentielle de 2027", a déclaré le Guadeloupéen de 37 ans lors de cette annonce surprise.

"Le combat a toujours fait partie de moi. Je sais ce que c'est de se battre, de tomber, de se relever toujours", a ajouté le judoka toujours en activité, assis devant une bibliothèque, vêtu d'une chemise blanche et d'une veste sombre.

/ATS