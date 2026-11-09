Flavie Beuchat empoche un titre national

La Jurassienne a décroché l’or au saut dimanche lors des Championnats de Suisse aux agrès ...
Flavie Beuchat empoche un titre national

La Jurassienne a décroché l’or au saut dimanche lors des Championnats de Suisse aux agrès individuels.

Flavie Beuchat a ramené l'or national à la maison. (Photo : archives Cédric Prudat) Flavie Beuchat a ramené l'or national à la maison. (Photo : archives Cédric Prudat)

Un mois après avoir brillé aux Européens, Flavie Beuchat s’empare d’un titre national. La Jurassienne a conquis la médaille d’or au saut dimanche à l’occasion des Championnats de Suisse aux agrès individuels par engin. La membre de la Fémina-Sport Glovelier a récolté une note de 9,6 à Wettingen dans le canton d’Aarau. Elle a ainsi devancé la Lucernoise Lea Hodel (9,525) et la Jurassienne de la société Vevey-Ancienne Chloé Wermeille (9,475).

Au concours général en catégorie C7, Flavie Beuchat a terminé meilleure Jurassienne avec un 6e rang et 37,95 points. Elle s’est retrouvée à 0,1 unité du podium, tandis que Célia Fuhrimann (36,55) de la FSG Courchapoix a pris la 35e place, devant la gymnaste de la Fémina-Sport Glovelier Cléa Chételat (36,525) qui a décroché le 37e rang et sa coéquipière Anika Prétôt (36,175) à la 50e place. /nmy

Résultats Championnats de Suisse 2026.pdf (PDF, 10 ko)


 

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