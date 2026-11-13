Antoine Viquerat bat deux fois le record de Suisse du 200 m brasse

Antoine Viquerat a battu deux fois le record de Suisse du 200 m brasse vendredi lors des Championnats nationaux en petit bassin à Lausanne. Il a retranché presque trois secondes à l'ancienne marque.

L'ancien membre de l'équipe de France, qui a récemment changé de nationalité sportive pour défendre les couleurs de la Suisse, avait battu une première fois le précédent record de Yannick Käser (2'06''42 en 2017) lors des séries matinales (2'05''05). Il a fait encore mieux en finale avec un chrono de 2'03''83, décrochant au passage son premier titre de champion de Suisse.

Il ne s'agit pas d'un record personnel pour ce spécialiste de la brasse, qui a déjà nagé le 200 m en petit bassin en 2'03''33, en 2022. A 28 ans, il a déjà participé deux fois aux Jeux olympiques avec la France (en 2021 et 2024).

Avec ces chronos, Antoine Viquerat a également obtenu la limite de qualification requise pour les Championnats du monde en petit bassin qui se tiendront début décembre à Pékin.

/ATS