Un record d'Europe pour Noè Ponti

Noè Ponti a frappé fort lors des Championnats de Suisse en petit bassin de Lausanne. Le Tessinois ...
Un record d'Europe pour Noè Ponti

Noè Ponti: la forme est bien là.

Photo: KEYSTONE/PATRICK B. KRAEMER Photo: KEYSTONE/PATRICK B. KRAEMER

Noè Ponti a frappé fort lors des Championnats de Suisse en petit bassin de Lausanne. Le Tessinois a battu le record d’Europe du 200 papillon avec un chrono de 1’48’’56.

Noè Ponti a amélioré de 8 centièmes le précédent record qui était détenu par l’Italien Alberto Razetti. Il a, par ailleurs, nagé 21 centièmes plus vite que son record de Suisse. A quelques semaines des Championnats du monde en petit bassin, Noè Ponti a rappelé à la concurrence qu’il demeurait, avec ce record d’Europe, un nageur sur lequel il faudra compter.

Antoine Viquerat a, pour sa part, établi un troisième record national lors de ces Championnats de Suisse. Le nageur franco-suisse a battu à deux reprises celui du 50 m brasse, avec 26’’65 en séries et 26’’41 en finale. Le précédent record appartenait à Maël Allgerini (26’’72). Vendredi, Antoine Viquerat avait également battu à deux reprises le record de Suisse du 200 m brasse.

Enfin, Paul Niederberger a brillé sur 1500 m avec un chrono de 15’50’’69. Le sociétaire du Lausanne Aquatique a pulvérisé de plus de 6 secondes le record de Suisse d’Antonio Djakovic qui datait de 2024 en 14’56’’63.

/ATS


 

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