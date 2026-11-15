Kalyssa Griffis et Gaëtan Saucy signent de jolis résultats sur la scène nationale

Les deux nageurs jurassiens ont participé à quelques finales ce week-end aux Championnats ...
Kalyssa Griffis et Gaëtan Saucy signent de jolis résultats sur la scène nationale

Les deux nageurs jurassiens ont participé à quelques finales ce week-end aux Championnats de Suisse en petit bassin à Lausanne.

Les Championnats nationaux en petit bassin se sont déroulés de vendredi à dimanche à Lausanne. (Photo : Keystone/Patrick B. Kraemer) Les Championnats nationaux en petit bassin se sont déroulés de vendredi à dimanche à Lausanne. (Photo : Keystone/Patrick B. Kraemer)

Kalyssa Griffis et Gaëtan Saucy ont su se montrer aux Championnats de Suisse de natation en petit bassin. Les deux nageurs jurassiens de l’équipe Basel Aquatics ont participé à quelques finales entre vendredi et dimanche à Lausanne. La Delémontaine Kalyssa Griffis a décroché une 6e position sur 100m nage libre, une 7e place sur 50m libre et un 8e rang au relais 4x50m libre.

Gaëtan Saucy a pris la 6e place de la finale du 50m nage libre (à seulement 0’’25 du podium) et le 8e rang sur 100m libre ainsi qu’au relais 4x50m libre.


Valerii Dziuba et Livia Münch moins en réussite

Deux autres Jurassiens étaient à Lausanne pour représenter le Club de natation Delémont. Valerii Dziuba a saisi une 24e place sur 400m 4 nages. Sa coéquipière Livia Münch, spécialiste de la brasse, n’est pas allée au-delà des qualifications sur 50, 100 et 200m. /nmy


 

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