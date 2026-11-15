Roman Mityukov améliore son record national sur 200 m dos

Pluie de records au Championnat de Suisse en petit bassin. Roman Mityukov (sur 200 m dos) et Antoine Viquerat (sur 100 m brasse) ont amélioré leurs propres marques.

Roman Mityukov et Antoine Viquerat ont fait tomber de nouveaux records de Suisse lors de la dernière journée des Championnats nationaux en petit bassin dimanche à Lausanne. Le Genevois a remporté la finale du 200 m dos, son quatrième titre lors de cette compétition.

Mityukov a nagé la distance en 1'49''93, améliorant ainsi son propre record de Suisse de 73 centièmes. Après s’être déjà adjugé le titre sur 50 m dos, 50 m nage libre et 100 m dos, il a clôturé sa compétition en beauté.

Le Franco-Suisse Antoine Viquerat a quant à lui décroché un sixième record national en améliorant sa propre marque en finale du 100 m brasse (57''19). Il parachève ainsi un parcours parfait avec six records en six épreuves lors de ces Championnats.

Au total, dix records de Suisse ont été battus lors de cette compétition nationale. La forme affichée par la plupart des athlètes est de bon augure en vue des Mondiaux en petit bassin, qui se dérouleront du 1er au 6 décembre prochains à Pékin.

/ATS