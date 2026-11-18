Fribourg-Gottéron va tenter de valider son billet pour les quarts de la Champions League mercredi lors du match retour des 8es de finale face à Genève. A l'aller, Gottéron l'avait emporté 6-1.

Aux Vernets la semaine passée, Fribourg avait connu une belle réussite. Ils étaient en effet parvenus à inscrire six buts alors que les buts escomptés n'étaient que de 3,12. Et même si les Fribourgeois doivent composer sans Marcus Sörensen et Jacob De la Rose, blessés, le matelas de cinq buts est relativement confortable.

Autant dire qu'il faudrait un incroyable concours de circonstances pour que les Dragons ne poursuivent pas leur route. Ce d'autant que l'entraîneur de Genève Sam Hallam ne doit pas être trop mécontent d'avoir un tableau de moins à jouer en cette période de l'année assez intense.

Le vainqueur jouera contre le gagnant du duel suédois entre Rögle et Skelleftea. Les deux équipes se sont quittées sur un 2-2 à l'aller.

/ATS