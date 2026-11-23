Alina Pätz a remporté dimanche pour la première fois un tournoi du Grand Chelem avec sa formation nouvellement créée du CC Genève. Pour la skip suisse, il s'agit déjà du septième titre à ce niveau.

En finale du HearingLife National, Pätz s'est imposée 8-7 en compagnie de Selina Witschonke, Stefanie Berset et Renée Frigo face à l'équipe japonaise de Miku Nihira, invaincue jusqu'alors. Le tournoi disputé à Sydney, sur l'Ile du Cap-Breton au Canada, appartient au circuit du Grand Chelem qui, à l'instar du tennis, réunit quelques-uns des rendez-vous les plus importants de ce sport. Sydney constituait la troisième de ses cinq étapes.

La nouvelle équipe réunie autour de Pätz avait déjà réussi ses débuts au début du mois de novembre en décrochant la médaille d'argent aux Européens. Elle s'offre désormais son premier sacre commun sur le circuit du Grand Chelem.

Pätz avait conquis ses six premiers titres dans cette série au côté de Silvana Tirinzoni. Après le retrait de cette dernière au terme de la saison écoulée, elle a repris la fonction de skip. Witschonke est quant à elle restée au sein de l'équipe, passant de la position de lead à celle de third, et fête quant à elle son cinquième triomphe en Grand Chelem.

/ATS