Le Grison Jeremy Freiburghaus met un terme à sa carrière sur le circuit professionnel, a-t-il annoncé dans une newsletter.

Quatre ans après sa promotion sur le DP World Tour, le golfeur de 30 ans tire les conséquences de plusieurs saisons difficiles.

Cette décision est tombée après un nouvel échec à la Qualifying School pour le DP World Tour, il y a une semaine. Il souhaite désormais se concentrer sur sa formation d'enseignant de golf et sur sa propre entreprise.

Freiburghaus a atteint son apogée en 2022, lorsqu'il avait remporté un tournoi en Angleterre et signé huit top 10 en Challenge Tour, la deuxième division européenne. Promu sur le DP World Tour, il n'avait pas réussi à s'y imposer, ne parvenant jamais à s'immiscer dans un top 30.

/ATS