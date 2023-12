700 millions sur 10 ans: Ohtani signe un contrat record

La superstar du baseball Shohei Ohtani s'est engagée avec les Los Angeles Dodgers pour un contrat record de 700 millions de dollars sur 10 ans, l'un des plus importants de l'histoire du sport.

L'avenir du joueur, dont le talent à la batte comme au lancer lui a valu d'être comparé au légendaire Babe Ruth, était scruté depuis la fin de la saison. Outre les Dodgers, dont l'ex-star des Lakers Magic Johnson est copropriétaire, plusieurs autres clubs dont les Yankees ou les Cubs étaient en concurrence pour attirer le Japonais, qui évoluait l'an dernier dans l'autre club de Los Angeles, les Angels.

'Je m'engage à toujours faire ce qu'il y a de mieux pour l'équipe et à tout donner pour toujours lui offrir le meilleur de moi-même', a déclaré Shohei Ohtani sur Instagram, où il a annoncé samedi son choix de rejoindre les Dodgers.

Son agent Nez Balelo a précisé dans un communiqué que son contrat atteignait le montant de 700 millions de dollars sur 10 ans, soit le plus important jamais signé dans l'histoire du baseball et même dans l'ensemble des Ligues nord-américaines. 'C'est un contrat unique et historique, pour un joueur unique et historique', a-t-il commenté.

Pour comparaison, ce contrat dépasse largement le plus gros jamais signé dans l'histoire du football américain, celui de Patrick Mahomes avec les Kansas City Chiefs (450 millions sur 10 ans). Lionel Messi avait quant à lui touché 674 millions pour son dernier contrat au FC Barcelone, mais sur quatre ans (2017-2021). Cristiano Ronaldo fait encore mieux en moyenne annuelle avec Al-Nassr (536 millions pour deux ans et demi de contrat).

Un joueur hors norme

Arrivé en MLB en 2018, Shohei Ohtani a depuis été élu meilleur joueur de l'American League (une des deux ligues qui composent la MLB) en 2021 et 2023, à chaque fois à l'unanimité, ce qui n'était arrivé à aucun autre joueur avant lui. Des blessures au coude l'ont toutefois handicapé ces derniers mois, l'empêchant notamment d'évoluer comme lanceur - ce qu'il ne devrait pas pouvoir faire en 2024 non plus - pour récupérer entièrement.

