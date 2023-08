8224 nageurs traversent le lac à Zurich

C'est dans des conditions idéales que 8224 nageurs et nageuses ont participé à la traversée du lac à Zurich mercredi après-midi. La température de l'eau était de 27 degrés.

La 33e traversée du lac de Zurich s'est déroulée sans incident, ont indiqué les organisateurs. Environ 400 personnes ont assuré la sécurité, dont 100 nageurs sauveteurs. Des bateaux étaient postés tous les 50 à 70 mètres et ceux qui n'arrivaient pas à terminer le parcours étaient ramenés à terre en toute sécurité.

Les premiers participants se sont élancés à 14h30 sur le parcours de 1500 mètres entre Mythenquai et Tiefenbrunnen. Les derniers se sont mis en route vers 18 heures.

Il n'y a pas de chronométrage. La traversée du lac n'est pas une compétition et les nageurs rapides sont même priés de faire attention aux plus lents. Les nageurs et nageuses âgés de 12 ans et plus peuvent prendre part à l'événement. Les adolescents doivent être accompagnés. Au total, 110 jeunes ont participé.

