A Stockholm, Dominic Lobalu bat le record de Suisse du 3000 m

Après celui du 5000 m à Olso, Dominic Lobalu s'est emparé du record de Suisse du 3000 m. A Stockholm, le coureur suisse d'origine sud-soudanaise a fini 2e en 7'33''68.

Et un record de Suisse en plus pour Lobalu. Mais c'était bien évidemment attendu compte tenu des qualités de l'athlète. Vainqueur à Stockholm il y a deux ans en 7'29''48, le réfugié qui vit en Suisse depuis 2019 avait déjà couru bien plus vite que les 7'35''12 de Jonas Raess réussis à Zagreb le 10 septembre de l'an dernier.

Lobalu a géré le rythme de la course et il semblait bien parti pour s'imposer comme en 2022. Seulement dans la dernière ligne droite, Lobalu a été devancé de 19 centièmes par le Norvégien Narve Gilje Nordas.

Duplantis sans rival

A noter la victoire de Mondo Duplantis avec un bond à 6 m. Le Suédois a passé ses quatre premières barres à son premier essai avant d'échouer à trois reprises à 6,25 m face à son propre record du monde.

Les performances dans la capitale suédoise n'ont pas été ahurissantes. Le Camerounais Emmanuel Eseme a remporté le 100 m masculin en 10''16, tandis que la Gambienne Gina Mariam Bass a enlevé le 100 m dames en 11''15. Sur 400 m haies, Femke Bol n'a pas eu à forcer son talent pour l'emporter en 53''07. Pareil chez les messieurs avec la victoire facile d'Alison dos Santos en 47''01.

