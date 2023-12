Accidents de ski: 600 millions de francs de coûts matériels par an

Environ 63'000 personnes se blessent chaque hiver en pratiquant le ski ou le snowboard en Suisse. Ces accidents occasionnent en moyenne des coûts matériels à hauteur de 600 millions de francs par année, avertit mardi le Bureau de prévention des accidents (bpa).

Le nombre de blessés varie d’une année à l’autre, notamment en fonction des conditions d’enneigement et de la météo. Mais il baisse globalement depuis 2014, en raison du recul de la pratique du ski et du snowboard.

Lors de la dernière saison d’hiver, environ 14'000 personnes ont dû être prises en charge par les services de secours après un accident. Les skieurs ont le plus souvent été victimes de blessures au genou, les snowboardeurs au poignet.

Ces blessures pourraient être nettement réduites si des mesures adéquates étaient prises, souligne le bpa: l'organisme de prévention préconise, pour le ski, un réglage adéquat des fixations, contrôlé chaque année dans un magasin spécialisé, et, pour le snowboard, des protège-poignets conformes à la norme suisse.

Le bpa appelle aussi à respecter les règles de la Fédération internationale de ski (FIS) et de la Commission suisse pour la prévention des accidents sur les descentes pour sports de neige (SKUS) sur les pistes. Cela signifie notamment anticiper et skier 'de manière défensive' à une vitesse adaptée, porter un casque et porter en plus une protection dorsale dans les snowparks.

Le ski occupe la troisième place des sports présentant le plus haut risque de blessures graves, et le snowboard se classe quatrième, avertit le bpa. Environ 6% des blessures sont considérées comme graves.

/ATS