Ajla Del Ponte doit mettre un terme à sa saison

La poisse colle aux crampons d'Ajla Del Ponte. Après avoir manqué la saison indoor, la Tessinoise est contrainte de mettre prématuérment un terme à sa saison estivale. Elle s'est blessée à une cuisse.

La sprinteuse a contracté une blessure musculaire lors de sa deuxième compétition de la saison à Tilburg aux Pays-Bas. La cinquième de la finale olympique du100 m à Tokyo souffre d'une déchirure musculaire entre le tendon et la cuisse.

Dans un premier temps une opération a été envisagée, mais finalement après une IRM de contrôle, il a été décidé avec le staff médical de la Fédération de choisir un traitement conservatif.

Cette blessure empêchera Ajla de participer à des compétitions cet été, mais elle sera de retour pour la préparation de la saison olympique au mois d’octobre, annonce-t-elle dans un communiqué.

La première partie de sa rééducation se déroulera donc en Suisse avant de retourner aux Pays-Bas d’ici fin août. 'C'est très frustrant de devoir faire ce pas en arrière. Ma rééducation après l'opération de mon tibia s'était très bien passée et l'entraînement ainsi que ma première compétition m'avait donné beaucoup de confiance de revenir au premier plan cet été. Je dois revoir mes plans, mais je suis très motivée à utiliser cette période pour attaquer la saison olympique en bonne santé et encore plus forte qu'avant', précise la Tessinoise.

Fin novembre dernier, la championne d'Europe en salle avait déjà dû se soumettre à une opération pour une triple fracture de fatigue au tibia, qui lui avait gâché sa saison indoor.

/ATS