Albane Valenzuela et Morgane Métraux rêvent d'exploit

Le golf féminin suisse est en progression constante. Albane Valenzuela, qui dispute ses troisièmes Jeux, et Morgane Métraux, qui vit sa première expérience olympique, rêvent forcément d'un exploit.

'Je suis ravie d'être là, c'est d'autant plus spécial d'être ici que Paris est un peu ma deuxième maison', lâche Albane Valenzuela, dont la mère possède un appartement à Paris. 'Je suis juste hyper excitée que ça démarre' mercredi, a-t-elle souligné lors d'un point presse organisé dimanche à la Maison suisse.

'Il n'y a rien de mieux que les Jeux', poursuit la Genevoise de 26 ans, qui s'était classée 21e à Rio en 2016 et 18e à Tokyo en 2021. Et qui connaît bien le parcours du Golf national de Guyancourt, théâtre de la Ryder Cup 2018.

'J'y ai déjà joué plusieurs fois. J'y suis venue il y a plus d'un mois, et j'ai ensuite eu l'occasion d'y rejouer quand les hommes ont démarré leurs entraînements avant les JO', précise-t-elle. 'C'est un parcours incroyable, les conditions y sont parfaites. J'espère que cela va me convenir.'

'On ne peut pas tout contrôler'

Née à New York d'un père mexicain et d'une mère française, Albane Valenzuela se sent cependant avant tout comme une Suissesse. 'C'est ma plus grande fierté de pouvoir défendre les couleurs de la Suisse. J'ai voulu prendre la nationalité suisse à 14 ans, c'était un choix fort', lâche-t-elle.

'C'est en Suisse que j'ai grandi, que j'ai fait mes études, que j'ai grandi en tant que joueuse', souligne la Genevoise, qui profite néanmoins pleinement du fait que sa mère est installée à Paris. 'Je suis là depuis deux semaines, j'étais présente à la cérémonie.'

Albane Valenzuela savoure pleinement ces JO 'à domicile', après une édition 2021 placée sous le signe du Covid. 'L'ambiance est incroyable. Des Jeux en ville avec tous ces monuments utilisés, c'est magnifique. A Tokyo c'était des Jeux étranges, car on aime que le public vibre pour les Jeux', glisse-t-elle.

Quelles sont les ambitions de l'actuelle 70e joueuse mondiale, qui a frôlé sa première victoire sur le LPGA Tour en février en Thaïlande ? 'On rêve toutes d'une médaille', rappelle-t-elle. 'Mais cela reste un tournoi dans lequel on réussit de bons et de moins bons trous. Tout ce que je peux faire est de donner le meilleur de moi-même.'

Prudente, Albane Valenzuela rappelle que 'malheureusement, on ne peut pas tout contrôler. Un bon résultat est la conséquence de quatre bonnes journées', souligne-t-elle, précisant que 'le parcours est très exigeant. Mais on s'attend à cela pour des Jeux.'

'Un rêve qui se réalise'

A 27 ans, Morgane Métraux vit pour sa part ses premiers JO, trois ans après avoir cédé sa place à sa soeur aînée Kim (29 ans). 'C'est une expérience incroyable de pouvoir y participer. J'espère pouvoir profiter de chaque instant', explique la 137e du classement mondial féminin.

'Ma soeur avait des étoiles plein les yeux en rentrant de Tokyo, alors qu'il y avait le Covid. Ca m'a beaucoup inspirée', poursuit la Vaudoise. 'Mon expérience sera forcément encore plus inoubliable que la sienne', assure-t-elle.

Morgane Métraux, qui est arrivée à Paris en fin de semaine dernière, débarque en terre quasi inconnue. 'Je ne connaissais pas du tout ce parcours avant les deux entraînements officiels' effectués ce lundi et ce mardi. 'Deux journées bien remplies', souffle-t-elle.

Désormais bien intégrée sur le LPGA Tour, la Vaudoise aborde en confiance ces Jeux. Elle a notamment cueilli un succès probant en mai sur le circuit européen, en France qui plus est (à Evian). 'Forcément, on a toutes envie d'une médaille aux JO. Ce serait un rêve qui se réalise, et je vais tout donner pour y arriver.'

