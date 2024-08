Alinghi encore défait

Pour Alinghi, nouveau jour mais même résultat. Auteurs d'un départ catastrophique, les Suisses ont été facilement battus par le défi britannique dans leur 3e match de la Coupe Louis Vuitton.

Une sérieuse et désagréable impression de déjà-vu. Juste avant le départ, les Suisses suivaient les Britanniques et ces derniers ont été assez malins pour leur bloquer le vent. Le bateau helvétique est ainsi tombé de ses foils et sa vitesse n'était plus que de 10 noeuds au lieu des 26 du défi britannique.

Les Anglais ont donc rapidement pris le large au propre comme au figuré pour se constituer un matelas de plus d'un kilomètre d'avance. Facile ensuite pour eux de contrôler la course.

Ce troisième revers consécutif, après les défaites contre les Français et les Américains, confirme la peine qu'ont les Helvètes dans cette compétition.

