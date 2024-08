Anna Jurt finit fort et passe en finale

Le pentathlon moderne suisse revit. Après de longues années de disette, Anna Jurt - tout comme Alexandre Dällenbach - s'est elle aussi qualifiée pour la finale des neuf meilleures.

La Nidwaldienne a réalisé le meilleur temps en course à pied - entrecoupée de quatre séances de tir au laser - pour effectuer une folle remontée dans la dernière épreuve de la journée et arracher la 9e et dernière place qualificative. En saut d'obstacles (deux barres renversées) et en natation auparavant, elle n'avait pas brillé.

L'Alémanique a accompli les 3000 m de course en 10'17'', 8 secondes plus vite que la 2e plus rapide. Cependant, les meilleures, assurées de leur qualification, n'ont pas forcé. La Française Elodie Clouvel s'annonce comme la favorite en finale. Elle est double vice-championne du monde et vice-championne olympique en 2016.

La finale a lieu dimanche dès 11h00. Belinda Schreiber, en 2008, avait été la dernière représentante suisse dans cette discipline aux JO, qu'elle avait bouclés au 11e rang.

/ATS