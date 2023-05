Après Mujinga Kambundji, une deuxième athlète suisse de pointe est contrainte de reporter son début de saison en plein air.

La Grisonne Annik Kälin a annoncé sur Instagram souffrir d'une fracture de fatigue au tibia droit.

La médaillée de bronze de l'heptathlon des Européens 2022 ne donne aucune indication concernant la durée de son absence. Elle va 'tout donner pour revenir aussi vite que possible, en pleine forme et plus forte', écrit-elle.

/ATS