Annik Kälin se surpasse pour terminer au pied du podium

Encore une 4e place pour l'athlétisme suisse! Mais celle-ci a presque la saveur d'une médaille pour Annik Kälin, qui s'est surpassée pour boucler son heptathlon olympique au pied du podium.

La Grisonne de 24 ans n'était pas, et de loin, la plus attendue des athlètes suisses, mais son résultat final est bluffant. La médaillée de bronze des Européens 2022 et 6e mondiale avant ces Jeux a fait exploser son record de Suisse de plus de 120 points pour le porter à 6639 pts.

Elle a fini en trombe, par un 800 m en 2'11''33 (record personnel). Insuffisant cependant pour résister à la Belge Noor Vidts, spécialiste de la distance et sur laquelle elle comptait 5 points d'avance avant cette ultime épreuve.

En revanche, Annik Kälin a pu empêcher que l'Américaine Anna Hall, une athlète à près de 7000 points l'an passé, la rattrape. Cette 4e place de l'athlète du TV Landquart, coachée par son père Marco Kälin, laisse espérer des lendemains qui chantent.

Car Anna Kälin connaît une progression constante et se montre très régulière dans les sept disciplines. Avec même deux points forts: la longueur (6m49 à Paris, mais record de Suisse avec 6m84) et le 100 m haies, qu'elle a remporté à ces JO en 12''87.

Il s'agit de la 3e médaille en chocolat de la délégation suisse à ces JO, après celles de Simon Ehammer à la longueur et d'Angelica Moser à la perche. Mais celle-ci ne devrait pas entraîner la moindre pointe de déception, au contraire.

La Belge Nafissatou Thiam a écrit l'histoire en décrochant un troisième titre consécutif. Elle est la deuxième femme seulement à obtenir trois fois l'or olympique dans la même discipline, après la Polonaise Anita Wlodarczyk (marteau). Avec 6880 points, elle a devancé la Britannique Katarina Johnson-Thompson (6844) et Noor Vidts (6707).

