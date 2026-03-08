Aron Fahrni en bronze en snowboardcross

La délégation suisse a remporté dimanche sa deuxième médaille lors des Paralympiques. Le Bernois Aron Fahrni a décroché le bronze en snowboardcross lors de cette deuxième journée de compétition.

L'Emmentalois de 27 ans avait décroché aisément son ticket pour la finale dans la catégorie des athlètes présentant des limitations au niveau des membres supérieurs. Mais il a dû s'incliner face aux Chinois Ji Lijia et Zhu Yonggang.

Vainqueur de la dernière Coupe du monde de la discipline, Aron Fahrni espérait certainement mieux dimanche. Mais il saura se contenter de cette médaille de bronze historique: il offre au snowboardcross suisse son premier podium dans le cadre des Jeux Paralympiques.

Le skieur neuchâtelois Robin Cuche avait débloqué le compteur de médailles helvétique samedi à Cortina. Il avait remporté l'or en descente dans la catégorie debout pour décrocher enfin sa première breloque dans des Paralympiques.

/ATS