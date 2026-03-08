Aron Fahrni en bronze en snowboardcross

La délégation suisse a remporté dimanche sa deuxième médaille lors des Paralympiques. Le Bernois ...
Aron Fahrni en bronze en snowboardcross

Aron Fahrni en bronze en snowboardcross

Photo: KEYSTONE/CLAUDIO THOMA

La délégation suisse a remporté dimanche sa deuxième médaille lors des Paralympiques. Le Bernois Aron Fahrni a décroché le bronze en snowboardcross lors de cette deuxième journée de compétition.

L'Emmentalois de 27 ans avait décroché aisément son ticket pour la finale dans la catégorie des athlètes présentant des limitations au niveau des membres supérieurs. Mais il a dû s'incliner face aux Chinois Ji Lijia et Zhu Yonggang.

Vainqueur de la dernière Coupe du monde de la discipline, Aron Fahrni espérait certainement mieux dimanche. Mais il saura se contenter de cette médaille de bronze historique: il offre au snowboardcross suisse son premier podium dans le cadre des Jeux Paralympiques.

Le skieur neuchâtelois Robin Cuche avait débloqué le compteur de médailles helvétique samedi à Cortina. Il avait remporté l'or en descente dans la catégorie debout pour décrocher enfin sa première breloque dans des Paralympiques.

/ATS
 

Actualités suivantes

Verticale: nouveau doublé suisse, Bonnet devant Gay

Verticale: nouveau doublé suisse, Bonnet devant Gay

Autres sports    Actualisé le 08.03.2026 - 09:27

Les larmes de joie de Robin Cuche aux Paralympiques

Les larmes de joie de Robin Cuche aux Paralympiques

Autres sports    Actualisé le 08.03.2026 - 05:01

Baume-Schneider à Cortina pour soutenir les athlètes paralympiques

Baume-Schneider à Cortina pour soutenir les athlètes paralympiques

Autres sports    Actualisé le 07.03.2026 - 09:57

Quatre hommes condamnés pour avoir tenté de cambrioler Pinturault

Quatre hommes condamnés pour avoir tenté de cambrioler Pinturault

Autres sports    Actualisé le 07.03.2026 - 07:01

Articles les plus lus