Athletissima et Weltklasse programmés après Paris 2024

Les deux meetings suisses estampillés Ligue de diamant se dérouleront après les JO de Paris 2024.

Athletissima aura lieu le jeudi 22 août à Lausanne, alors que le Weltklasse de Zurich est prévu le jeudi 5 septembre.

La Ligue de diamant, dont le calendrier a été officialisé lundi, comprendra 15 étapes l'année prochaine. La saison commencera tôt avec deux événements en Chine: à Xiamen le 20 avril puis à Shanghai le 27 avril.

Après les compétitions de Doha, Rabat et Eugene, les athlètes se rendront à Oslo et Stockholm les 30 mai et 2 juin pour les premières étapes européennes. En juillet, les athlètes auront l'occasion de se préparer aux Jeux olympiques à Paris, Monaco et Londres.

Après le point culminant de la saison, Lausanne, Chorzow en Pologne, Rome et Zurich seront quatre autres occasions de marquer des points pour la qualification à la finale. Les vainqueurs de la Diamond League dans les 32 disciplines seront désignés les 13 et 14 septembre à Bruxelles.

/ATS