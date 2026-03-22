Audrey Werro: « Je me permets de rêver en grand »

'Tout était réuni ce soir. C’était le bon moment... 'Audrey Werro ne cachait pas son immense ...
Audrey Werro: « Je me permets de rêver en grand »

Audrey Werro:

Photo: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER

'Tout était réuni ce soir. C’était le bon moment... 'Audrey Werro ne cachait pas son immense joie avec cette médaille d’argent, sa première dans un grand rendez-vous. Son soulagement aussi.

'C’est le fruit d’un travail de nombreuses années après être passée si près par le passé. Je ne réalise pas encore vraiment, poursuit la Fribourgeoise. Dans un scénario idéal, j’aurais dû me placer tout de suite derrière Kelly Hodgkinson. Mais il y a eu beaucoup de mouvements au début. J’ai eu peur de toucher l’intérieur avec mon pied. C’est pourquoi j’ai préféré rester dans un premier temps en troisième position.'

Audrey Werro était ravie par son chrono, ce nouveau record de Suisse en1’56’’64. 'Un chrono presque incroyable, avoue-t-elle. Mais je peux encore aller plus vite. Je ne me fixe aucune limite. Je me permets de rêver en grand.'

/ATS
 

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