Audrey Werro en demi-finales du 800 m

Audrey Werro est en demi-finales du 800 des Mondiaux en salle de Nanjing. La Fribourgeoise a pris la 2e place de sa série.

Celle qui fêtera ses 21 ans dans six jours a terminé derrière l'Ethiopienne Tsige Duguma. Il fallait finir dans le top 3 pour accéder au stade suivant. 'J'ai essayé de contrôler un maximum la course, a expliqué la Fribourgeoise. Ca a bousculé beaucoup, mais je savais mieux gérer ces bousculades grâce aux Européens d'Apeldoorn. J'ai réussi à rester calme. Maintenant je n'ai rien à perdre et je vais prendre du plaisir.'

Pas de demi-finale en revanche pour Rachel Pellaud. La Biennoise a pris la 6e et dernière place de sa série.

Même constat pour Lionel Spitz et William Reais. Sur 400 m, Spitz s'est classé 6e et dernier de sa demi-finale. Sur 60 m, Reais a pris le 7e rang de sa demi-finale en 6''72. Il avait couru 6''70 en séries. Le titre est revenu au Britannique Jeremiah Azu en 6''49.

Joseph renonce à la der

Jason Joseph a fait un voyage pour rien jusqu'en Chine. A la dernière minute, le Bâlois a renoncé à s'aligner aux Mondiaux en salle de Nanjing en raison d'une gêne musculaire à la cuisse.

Le recordman de Suisse du 60 m haies a préféré ne prendre aucun risque afin de ne pas hypothéquer sa saison estivale. Il entendait effacer en Chine sa contre-performance aux récents Championnats d'Europe en salle d'Apeldoorn où il n'avait pas passé le cap des demi-finales.

/ATS