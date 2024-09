Benjamin Früh 5e, Sandra Stöckli 10e

Benjamin Früh s'est classé 5e du contre-la-montre en para-cyclisme en catégorie H1.

Pour sa première participation aux Jeux paralympiques, le Zurichois de 32 ans a réalisé une bonne performance. 'J'ai tout donné et je n'ai rien à me reprocher', a-t-il souligné, à l'arrivée. Jeudi, Früh poursuivra la compétition avec la course sur route.

De son côté, Sandra Stöckli a obtenu le 10e rang du contre-la-montre en para-cyclisme. L'athlète de Jona a dû prendre le départ dans une catégorie (H4-H5) où il y avait moins d'athlètes fortement handicapées, ce qui a péjoré son résultat.

/ATS