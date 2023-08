Bousculé, Usyk reste le roi des lourds

Oleksandr Usyk a conservé les titres WBA, IBF et WBO des lourds à l'issue d'un combat contre l'espoir britannique Daniel Dubois.

L'Ukrainien a toutefois été mis en difficulté dans la nuit de samedi à dimanche à Wroclaw en Pologne.

Annoncé comme le grandissime favori, le champion du monde de 36 ans aurait pu voir ses ceintures s'envoler lors d'un cinquième round où il s'est retrouvé à terre, le souffle coupé par un coup reçu au niveau de la ceinture.

L'arbitre lui a accordé cinq minutes pour s'en remettre, une décision très commentée parmi les spécialistes du noble art. Et ce même arbitre a décidé d'arrêter le combat dans la neuvième reprise après un deuxième passage au sol de Dubois.

Sur le ring du Stadion Tarczynski de Wroclaw, devant un public acquis à sa cause, le roi de la catégorie reine a dédié sa victoire à '(son) pays et l'armée ukrainienne', pour laquelle il s'était porté volontaire l'année dernière.

Coup bas et scandale

Comme à son habitude, le champion olympique 2012 avait fait de ce combat une tribune pour l'Ukraine, visible à son protège-dents et à ses chaussures aux couleurs bleu et jaune, et à l'hymne entonné à gorges déployées avant la grande explication.

Le public et les téléspectateurs ont aussi eu le droit à un discours enregistré de Volodymyr Zelensky en prélude. 'L'Ukraine se bat grâce à la force que vous allez voir, la force de notre peuple aussi puissant qu'Oleksandr Usyk', a notamment déclaré le président ukrainien.

Daniel 'Dynamite' Dubois a pourtant failli gâcher la démonstration. Le Londonien de 25 ans, à l'unisson de son camp, s'est montré très remonté contre les décisions arbitrales, notamment celle qui a permis à Usyk de recouvrer ses esprits, estimant qu'il s'agissait d'une attaque licite et non d'un coup bas.

L'après-match s'est ainsi déroulé dans une ambiance tendue, l'équipe du Britannique criant au scandale. Dubois s'était présenté sur le ring avec la réputation d'un outsider puncheur, mais avec une expérience et des références bien plus maigres qu'Usyk, invaincu en 20 combats avant celui de samedi.

Le duel avait été organisé, à la demande de la WBA, après l'échec des négociations pour mettre sur pied un combat d'unification face au Britannique Tyson Fury qui détient la ceinture WBC des lourds. Usyk avait conquis les trois ceintures en septembre 2021 face au tenant Anthony Joshua, avant de les conserver lors d'une revanche organisée en août 2022.

/ATS