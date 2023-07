British Open: Brian Harman en solide leader

L'Américain Brian Harman (36 ans) occupe solidement la tête du 151e British Open au terme du troisième des quatre tours. Il compte cinq coups d'avance sur son compatriote Cameron Young.

Harman n'a encore jamais remporté l'un des quatre tournois majeurs. Il pourrait y parvenir sur les greens d'Hoylake, près de Liverpool, si ses nerfs tiennent jusqu'au bout. Samedi, il a rendu une carte de 69, contre 67 et 65 lors de ses deux premiers parcours.

Young a lui tourné en 66 et doit miser sur un effondrement d'Harman pour espérer la victoire. L'Espagnol Jon Rahm, vainqueur de l'US Masters en avril à Augusta, est troisième à six longueurs. Il a été le plus brillant samedi avec un superbe tour en 63 coups, soit huit sous le par.

