Britschi 6e, Maninin sacré, Uno craque

Lukas Britschgi n'a pas signé d'exploit dans le programme libre des Mondiaux de Montréal.

Le Schaffhousois a reculé d'un rang pour prendre la 6e place d'une épreuve remportée par l'Américain Ilia Malinin (19 ans).

Cinquième du court mais à plus de 10 points du podium, Lukas Britschgi a pourtant signé un nouveau record personnel dans un libre (180,68 points) pour totaliser 274,09 points, là aussi sa meilleure marque. Mais il lui a manqué un peu plus de 10 points pour décrocher une médaille.

Le 3e des Championnats d'Europe a même obtenu un meilleur classement (4e) dans le libre que dans le court. Mais il a été notamment 'victime' de la fabuleuse 'remontada' du Français Adam Siao Him Fa, qui est passé de la... 19e à la 3e place grâce à un libre remarquable (206,90).

Ilia Malinin a, lui, récolté 227,79 points dans le libre pour conquérir à 19 ans son premier or mondial, après s'être paré de bronze à Saitama l'an passé. L'Américain (333,76 points au total) a devancé de plus de 20 points son dauphin japonais Yuma Kagiyama. Double tenant du titre et leader après le court, Shoma Uno a quant à lui manqué son libre (6e) pour échouer au pied du podium.

