Brooks Koepka frappe fort

Représentant du circuit dissident LIV, Brooks Koepka a frappé fort au Masters d'Augusta. L'Américain est l'homme fort d'un deuxième tour interrompu par les orages.

Une tempête avec rafales de vent, fortes pluies et éclairs a frappé le parcours en Géorgie, causant notamment la chute de trois arbres près du trou no 17, sans aucun blessé déploré toutefois. Des conditions suffisamment dangereuses pour reporter les débats à 8h00 samedi matin. Ce qui concerne 39 concurrents n'ayant pas eu le temps de finir leur journée.

Passé entre les gouttes, Brooks Koepka en a profité pour prendre les commandes de ce 87e Masters, avec un score de 67 soit cinq coups sous le par. Très propre, avec un eagle et trois birdies, sans bogey, le quadruple vainqueur de Majeurs (US Open 2017 et 2018, Championnat PGA 2018 et 2019) totalise -12.

A ses trousses, s'est lancé Jon Rahm, mû par l'ambition d'ajouter le Masters à son palmarès après avoir ouvert son compteur Majeur avec le gain de l'US Open en 2021. Le no 3 mondial peut encore rattraper le leader car il se trouve à trois longueurs après avoir dû s'abriter à mi-parcours, à l'entame du 10e trou.

En troisième position, surprise, se trouve un amateur, Sam Bennett, certes champion des Etats-Unis dans cette catégorie, qui se trouve à quatre unités de Koepka. Et le golfeur de 23 ans sent qu'il peut aller au bout: 'je sais que mon jeu est assez bon pour ça'.

Enfin, Tiger Woods, quintuple vainqueur de l'épreuve et 15 fois titré en Grand Chelem, a maintenu ses chances d'aller au bout des quatre tours. Dans le par après 11 trous (un birdie, un bogey) , il totalise toujours +2, soit la limite fixée d'un cut qu'il n'a manqué qu'une seule fois en 24 précédentes participations au Masters.

/ATS