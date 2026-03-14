Cdm géant parallèle: Dario Caviezel s'impose à Val Saint-Come

Dario Caviezel s'est imposé samedi en Coupe du monde à Val St-Come. Le Grison a battu l'Italien Edwin Coratti pour s'assurer la 3e victoire de sa carrière en géant parallèle, la première cette saison.

Déjà sur le podium il y a deux semaines à Krynica (3e) et quatrième samedi dernier à Splindleruv Mlyn, Caviezel s'est imposé en finale au Canada pour dix-sept centièmes, son 4e succès en carrière si l'on tient en compte sa victoire en slalom parallèle à Bansko en 2023. Vice-champion du monde 2023 de la discipline, le Suisse de 30 ans a rebondi après avoir été éliminé en 8es de finale lors de l'épreuve olympique début février. Gian Casanova, l'autre Suisse en lice au Canada, a été éliminé en qualification et s'est classé 17e.

Chez les dames, la Suissesse Flurina Bätschi a manqué son troisième podium en Coupe du monde, terminant 4e d'une compétition remportée par l'Allemande Ramona Hofmeister. Sa compatriote Julie Zogg a elle échoué en quarts de finale, finissant au 7e rang.

/ATS