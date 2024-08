Clap de fin pour Desplanches

Le relais suisse du 4x100 m 4 nages (15e) a largement manqué sa qualification pour la finale olympique. Une course qui était la dernière pour le Genevois Jérémy Desplanches.

La carrière de nageur de Jérémy Desplanches a pris fin samedi matin dans la Défense Arena, au terme des séries du 4x100 m 4 nages des JO de Paris. Associé à Roman Mityukov, Nils Liess et Antonio Djakovic, il n'est pas parvenu à s'offrir une ultime grande finale.

C'est un dernier 100 mètres brasse chargé d'émotions qu'a vécu Jérémy Desplanches, qui possède encore - mais jusqu'à quand ? - le palmarès le plus complet de la natation suisse avec une médaille de bronze olympique (2021), une médaille d'argent mondiale (2019) et un titre européen sur 200 m 4 nages (2018).

Le Genevois, en larmes jeudi soir après avoir disputé son dernier 200 m 4 nages à l'occasion des demi-finales olympiques, s'est arraché une dernière fois mais avec le sourire cette fois-ci. L'absence - logique vu qu'il jouera les médailles en soirée sur 100 m papillon - de Noè Ponti ôtait cependant pratiquement tout espoir de qualification au relais helvétique.

Le médaillé de bronze du 200 m dos Roman Mityukov et Nils Liess, partenaires d'entraînement de Desplanches depuis le retour de celui-ci à Genève début janvier, ont également tout donné pour leur 'grand frère'. Mais ce fut insuffisant pour lancer dans des conditions idéales Antonio Djakovic, pas au mieux physiquement et plus à l'aise sur les distances plus longues en nage libre.

Au final, le quatuor a signé le 15e temps des séries, en 3'38''74, loin du record national (3'35''46) établi par le carré d'as Mityukov-Desplanches-Ponti-Djakovic lors des Mondiaux 2023 à Fukuoka. Et loin aussi du huitième ticket de finaliste, obtenu par l'Allemagne en 3'32''51.

Jérémy Desplanches, qui aura 30 ans mardi prochain, se réjouit de découvrir sa nouvelle vie. Même si celle de nageur lui a permis de s'épanouir au-delà de toutes ses espérances, et de rencontrer la femme de sa vie, la nageuse française Charlotte Bonnet, elle aussi future retraitée des bassins.

'Il faut passer à autre chose' avait lâché vendredi soir celui qui est aussi le détenteur du record de Suisse du 100 m brasse, sa nage 'naturelle'. Lequel a presque dû se faire violence pour ne pas repartir dans un nouveau cycle olympique, tant son amour de la natation est immense aussi.

