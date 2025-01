Crystal Award décerné à David Beckham à Davos

Lundi soir, le WEF a décerné le Crystal Award à l'ex-star du football et ambassadeur de l'Unicef David Beckham, à l'architecte Riken Yamamoto et à la créatrice de mode Diane von Fürstenberg. Ces personnalités oeuvrent pour un monde meilleur, selon le Forum.

David Beckham, 49 ans, est distingué pour son travail humanitaire et son engagement pour les enfants, a indiqué lundi soir le Forum économique mondial. Durant les 20 dernières années, il a effectué de nombreux voyages dans des régions en crise, ce qui lui a montré l'importance d'écouter les enfants et de se battre pour leur avenir, a-t-il déclaré lors de la remise du prix à Davos.

Le forum a également rappelé son engagement contre la malaria. En tant que membre fondateur d'une organisation caritative, David Beckham a dirigé en 2018 la campagne 'Malaria must die', qui a été récompensée. Celle-ci a atteint un milliard de personnes.

Architecte récompensé

L'architecte japonais Riken Yamamoto a quant à lui reçu le prix pour son travail en matière de durabilité et sa philosophie. Cette approche a un impact significatif sur l'amélioration de la vie et la préservation de l'environnement, selon le WEF.

Yamamoto, 79 ans, a déjà été honoré en 2024 par le prestigieux prix d'architecture Pritzker. Il est particulièrement connu en Suisse pour la construction 'The Circle' à l'aéroport de Zurich, un concept urbanistique unique. On trouve ses oeuvres notamment en Chine, en Corée et au Japon.

Droits des femmes

La créatrice de mode belgo-américaine Diane von Fürstenberg a elle été primée pour son engagement en faveur des droits des femmes. En tant que créatrice de la robe portefeuille culte, elle s'est toujours positionnée pour l'indépendance et la force des femmes et est une voix de premier plan dans le mouvement pour l'égalité, a déclaré le WEF.

Son travail en dehors du monde de la mode a également été salué. En décernant chaque année les DVF Awards, elle a encouragé les femmes qui s'engagent pour les autres.

