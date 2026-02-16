Curling: Les Suissesses rebondissent face à la Grande Bretagne

L'équipe de Suisse s'est relancée lundi soir face aux Britanniques en s'imposant 10-6. Lundi matin, le CC Aarau avait concédé sa 2e défaite 6-4 contre la Suède dans le tournoi olympique féminin.

Les Suissesses ont abordé le 9e end face aux Britanniques sur le score de 6-6, notamment à la faveur de leur coup de trois dans le 7e end. Alina Pätz a alors été décisive en remportant un fantastique coup de quatre avec sa dernière pierre pour pousser la Grande-Bretagne à l'abandon.

Dans la matinée, la skip Silvana Tirinzoni et ses équipières ont vu la victoire leur échapper après avoir manqué un coup de deux dans le 9e end. La formation suédoise emmenée par Anna Hasselborg a ensuite classé l'affaire sur l'ultime pierre du dixième end pour signer une 6e victoire en autant de rencontres.

Avec quatre victoires pour deux défaites, la Suisse pointe au 2e rang provisoire à égalité avec les Etats-Unis et la Corée du Sud, et reste bien placée dans la lutte pour les places de demi-finaliste. Mais le CC Aarau aura tout intérêt à battre les Sud-Coréennes mardi dès 14h05 pour rester dans le bon wagon.

