Daniela Ryf seulement 8e à Hawaii

Daniela Ryf a cédé son titre de championne du monde de l'Ironman jeudi.

Cinq mois après avoir conquis un cinquième titre à St. George dans l'Utah, la Soleuroise de 35 ans a dû se contenter d'une 8e place à Hawaii.

La course féminine a d'ailleurs été le théâtre d'une grosse surprise avec le sacre de Chelsea Sodaro (33 ans), qui disputait simplement le deuxième Ironman de sa carrière après Hambourg début juin (2e place). Sodaro a offert aux Etats-Unis leur premier titre mondial dans la discipline depuis 1996.

Daniela Ryf pointait pourtant en tête au terme des 180,2 km de cyclisme d'une épreuve qui comprend aussi 3,8 km de natation et 42,195 km de course à pied, comme cela avait été le cas lors de ses quatre triomphes consécutifs à Hawaii (2015-2018). Mais elle a flanché sur le marathon.

La Soleuroise a rallié l'arrivée avec plus de 28 minutes de retard sur Chelsea Sodaro, qui l'a dépassée après à peine 7 kilomètres de course à pied. Elle en a sans doute trop fait sur son vélo pour récupérer le retard pris dans l'eau: elle ne pointait qu'au 14e rang à la première transition, à près de 7' de la leader provisoire et future vice-championne du monde Lucie Charles-Barclay.

La course des hommes est programmée samedi à Hawaii. Jan van Berkel sera le seul véritable espoir suisse.

