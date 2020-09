Del Ponte s'impose en 11''18, Hoffmann sous les 2'

Ajla Del Ponte a fait plaisir à 'son' public mardi à Bellinzone.

La Tessinoise a couru pour la septième fois de la saison en 11''20 ou moins sur 100 m, s'imposant en 11''18. Lea Sprunger a rempli son objectif en passant sous les 55'' sur 400 m haies, alors que Lore Hoffmann est passée sous les 2' sur 800 m.

Sacrée pour la première fois championne de Suisse de la discipline-reine vendredi, Ajla Del Ponte a réussi une course tout en relâchement. Auteure d'un excellent départ, elle a rapidement pris le dessus sur sa principale rivale, la vice-championne olympique du 200 m Dafne Schippers.

Ajla Del Ponte a même devancé largement la Néerlandaise (4e en 11''42), qui lui a infligé sa seule défaite de la saison sur 100 m à Chorzow le 6 septembre. 'Seulement' 3e en Pologne, la Tessinoise a donc remporté 14 des 15 courses qu'elle a disputées sur 100 m cet été! Elle partira en quête d'un 15e et dernier succès jeudi à Rome.

Autre protégée du Fribourgeois, Lea Sprunger n'a jamais semblé en mesure de triompher pour sa dernière course de la saison. La championne d'Europe du 400 m haies n'a rien pu faire face à la Néerlandaise Femke Bol (1re en 54''33), elle aussi entraînée par Laurent Meuwly. Mais ses 54''98 constituent son meilleur chrono 2020.

'Je suis vraiment très content pour Lea. Elle a montré une réaction de championne après ses soucis physiques (réd: douleurs aux tendons d'Achille). Et c'est la première course de la saison où elle finit en 15 pas', a glissé son coach Laurent Meuwly, qui se réjouit d'ores et déjà de repartir au travail en vue de l'exercice 2021.

Hoffmann sous les 2'

Lore Hoffmann continue elle sa belle progression. La Valaisanne est passée pour la première fois sous les 2' sur 800 m. Elle a réalisé 1'58''50, améliorant de 2''01 son record personnel établi sept jours plus tôt pour devenir la deuxième Suissesse la plus rapide de l'histoire sur la distance derrière Selina Büchel (RS en 1'57''95).

Troisième de cette course, Lore Hoffmann a été battue au finish par Selina Büchel, qui a signé son meilleur temps de l'année (1'58''37). La victoire est revenue à Hedda Hynne, auteur d'une meilleure performance mondiale 2020 (1'58''10). Selina Büchel et Lore Hoffmann sont d'ailleurs désormais 2e et 3e performeuses de l'année.

Auteur d'un nouveau record de Suisse (13''29) lors des championnats nationaux, Jason Joseph n'a pas poursuivi sur sa lancée. Le Bâlois n'a pu faire mieux que 13''40, terminant 2e d'une course gagnée par Aaron Mallett (13''34). A noter par ailleurs les 7m99 réalisés à la longueur par le décathlonien Simon Ehammer, 4e du concours à égalité avec le champion du monde de la discipline Tajay Gayle.

/ATS