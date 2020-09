Desplanches continue à ronger son frein

Jérémy Desplanches doit se contenter de bien peu en cette saison 2020 tronquée. Le vice-champion du monde du 200 m 4 nages n'aura pas de compétition à se mettre sous la dent avant décembre.

Les perspectives à court terme font toujours défaut. 'On ne sait toujours pas où l'on va', soupire le Genevois. 'Mes prochaines compétitions restent prévues en décembre, avec les championnats de France (réd: du 10 au 13 décembre à St-Raphaël) et les championnats de Suisse' dont les dates et le lieu restent à déterminer).'

Desplanches a repris l'entraînement le 20 mai à Nice. Mais jusqu'ici, il n'a pris part qu'à une seule compétition - non-officielle - à la fin juillet à Nice. Il y avait réalisé 2'00''13 sur 200 m 4 nages. Un chrono moyen pour quelqu'un dont le record est de 1'56''56. Mais il s'était arraché, et en avait bavé.

'On nageait encore très peu à ce moment-là', souligne Jérémy Desplanches. 'On n'avait pas encore nagé plus que des 50 mètres en mode rapide. Cela avait été très dur de retrouver le rythme après les deux mois de confinement. On a dû reprendre avec les bases, on craignait les blessures.'

Le Genevois de 26 ans commence tout de même à trouver le temps long. 'J'aime la compétition. C'est pour cela que je nage', rappelle-t-il. Mais pas question de se relâcher: 'On garde la tête dans le guidon sans lever les yeux. Ce n'est pas facile mentalement, car il s'agit maintenant d'étirer cette corde pendant un an, jusqu'aux JO de Tokyo. Mais les Jeux, c'est mon rêve!'

L'incertitude demeure pourtant concernant ces Jeux, reprogrammés du 23 juillet au 8 août 2021. Arrive-t-il à se projeter jusque-là sans arrière-pensée? 'Oui. Ca ne serait pas possible de me concentrer sur cet objectif si je me prenais la tête. Je pars du principe que ces Jeux auront lieu aux dates désormais prévues. Il y aura de nouveaux venus, mais je serai capable de briller grâce à tous mes efforts.'

