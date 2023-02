Deux skieurs hors-piste meurent dans une avalanche dans les Grisons

Une avalanche a enseveli samedi matin deux skieurs hors-piste, un homme de 54 ans et une femme de 56 ans, dans le Val Segnas, au-dessus de Disentis (GR). Tous deux ont perdu la vie. Une troisième personne n'a pas été emportée par l'avalanche ni blessée.

En raison de la mauvaise visibilité et des conditions météorologiques, les sauveteurs ont dû interrompre l'opération de sauvetage, a indiqué la police cantonale. Ils ont pu reprendre leur travail dans le courant de l'après-midi.

Dans un premier temps, le nombre de personnes touchées par l'avalanche ne pouvait pas être déterminé. Une enquête a été ouverte pour établir les causes de l'avalanche.

Le WSL Institut pour l'étude de la neige et des avalanches (SLF) a mis en garde les adeptes de sports de neige au vu du manteau blanc qui s'est formé dans la nuit de vendredi à samedi: dans l'est du pays, il s'agit probablement d'une des journées les plus dangereuses de l'hiver. Il y avait ainsi un fort danger d'avalanche, correspondant au niveau d'alerte le plus élevé, soit le degré 4, dans certaines régions grisonnes.

