Deuxième succès pour Sina Siegenthaler

Sina Siegenthaler s'est imposée lors de l'épreuve de Coupe du monde de snowboardcross à Montafon ...
Deuxième succès pour Sina Siegenthaler

Deuxième succès pour Sina Siegenthaler

Photo: KEYSTONE/PETER KLAUNZER

Sina Siegenthaler s'est imposée lors de l'épreuve de Coupe du monde de snowboardcross à Montafon. C’est le deuxième succès au plus haut niveau pour la Bernoise de 25 ans.

Elle avait fêté sa première victoire il y a un peu plus de deux ans. En décembre 2023, elle l’avait emporté à Cervinia. Son dernier podium remontait à avril dernier à Mont-Sainte-Anne (3e). Elle avait aussi gagné l’argent lors de l'épreuve mixte par équipe avec Valerio Jud en mars 2025 aux Mondiaux à domicile en Engadine.

En Autriche, elle a dominé l’Australienne Josie Baff et la Britannique Charlotte Bankes. Le meilleur résultat de Siegenthaler cette saison restait une 4e place en ouverture à Cervinia.

Luana Bianchi signe elle son meilleur résultat en carrière. La Bernoise de 26 ans a pris la 6e place.

Chez les messieurs, Kalle Koblet a été éliminé en quarts. La victoire est revenue à Jakob Dusek.

/ATS
 

Actualités suivantes

Lausanne et Servette veulent confirmer

Lausanne et Servette veulent confirmer

Autres sports    Actualisé le 15.03.2026 - 04:04

Cdm géant parallèle: Dario Caviezel s'impose à Val Saint-Come

Cdm géant parallèle: Dario Caviezel s'impose à Val Saint-Come

Autres sports    Actualisé le 14.03.2026 - 21:49

Super League: Sion renoue avec le succès

Super League: Sion renoue avec le succès

Autres sports    Actualisé le 14.03.2026 - 20:43

Swim Cup: Mityukov brille sur 200 m dos

Swim Cup: Mityukov brille sur 200 m dos

Autres sports    Actualisé le 14.03.2026 - 11:47

Articles les plus lus

SL: Sion face au FC Zurich pour reprendre sa marche en avant

SL: Sion face au FC Zurich pour reprendre sa marche en avant

Autres sports    Actualisé le 14.03.2026 - 05:03

Swim Cup: Mityukov brille sur 200 m dos

Swim Cup: Mityukov brille sur 200 m dos

Autres sports    Actualisé le 14.03.2026 - 11:47

Super League: Sion renoue avec le succès

Super League: Sion renoue avec le succès

Autres sports    Actualisé le 14.03.2026 - 20:43

Cdm géant parallèle: Dario Caviezel s'impose à Val Saint-Come

Cdm géant parallèle: Dario Caviezel s'impose à Val Saint-Come

Autres sports    Actualisé le 14.03.2026 - 21:49

Armand Duplantis franchit 6,31 m chez lui, son 15e record du monde

Armand Duplantis franchit 6,31 m chez lui, son 15e record du monde

Autres sports    Actualisé le 12.03.2026 - 21:25

SL: Sion face au FC Zurich pour reprendre sa marche en avant

SL: Sion face au FC Zurich pour reprendre sa marche en avant

Autres sports    Actualisé le 14.03.2026 - 05:03

Swim Cup: Mityukov brille sur 200 m dos

Swim Cup: Mityukov brille sur 200 m dos

Autres sports    Actualisé le 14.03.2026 - 11:47

Super League: Sion renoue avec le succès

Super League: Sion renoue avec le succès

Autres sports    Actualisé le 14.03.2026 - 20:43

Podium pour Fiva à Montafon

Podium pour Fiva à Montafon

Autres sports    Actualisé le 12.03.2026 - 15:37

Coupe du monde: Nadine Fähndrich termine troisième du sprint

Coupe du monde: Nadine Fähndrich termine troisième du sprint

Autres sports    Actualisé le 12.03.2026 - 18:55

Armand Duplantis franchit 6,31 m chez lui, son 15e record du monde

Armand Duplantis franchit 6,31 m chez lui, son 15e record du monde

Autres sports    Actualisé le 12.03.2026 - 21:25

SL: Sion face au FC Zurich pour reprendre sa marche en avant

SL: Sion face au FC Zurich pour reprendre sa marche en avant

Autres sports    Actualisé le 14.03.2026 - 05:03