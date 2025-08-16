Diamond League: Thompson remporte son duel face à Lyles sur 100 m

Le vice-champion olympique du 100 m Kishane Thompson a battu le champion olympique Noah Lyles ...
Diamond League: Thompson remporte son duel face à Lyles sur 100 m

Diamond League: Thompson remporte son duel face à Lyles sur 100 m

Photo: KEYSTONE/AP/Rafal Oleksiewicz

Le vice-champion olympique du 100 m Kishane Thompson a battu le champion olympique Noah Lyles pour leur première confrontation depuis les JO de Paris. Il s'est imposé en 9''87 devant Lyles (9''90).

A un mois des Mondiaux de Tokyo, le Jamaïcain Thompson a pris un départ canon et n'a jamais lâché la tête de course malgré une fin impressionnante de l'Américain Lyles, deuxième en 9''90. L'Américain Kenny Bednarek a pris la troisième place en 9''96.

Thompson et Lyles ne s'étaient plus retrouvés sur la même ligne de départ depuis la finale olympique du 100 mètres l'été dernier à Paris, où Lyles s'était imposé devant Thompson pour cinq millièmes de secondes.

800 m: Hodgkinson impressionne

La Britannique Keely Hodgkinson a quant à elle impressionné sur 800 mètres. Elle s'est imposée en 1'54''74, soit la meilleure performance mondiale de la saison.

Ce chrono est d'autant plus remarquable que la championne olympique de la spécialité effectuait sa rentrée après une pause de plus d'un an sans compétition. Handicapée par des blessures pendant plusieurs mois, elle n'avait plus couru depuis la finale olympique en août 2024 à Paris où elle avait décroché l'or.

La Britannique a ainsi confirmé son statut d'immense favorite pour décrocher sa première médaille d'or mondiale au Japon.

/ATS
 

Actualités suivantes

C’est reparti pour Midi actif

C’est reparti pour Midi actif

Autres sports    Actualisé le 16.08.2025 - 08:00

Une exposition pour le jubilé d'Athletissima

Une exposition pour le jubilé d'Athletissima

Autres sports    Actualisé le 15.08.2025 - 04:33

Le double médaillé olympique Fred Kerley suspendu provisoirement

Le double médaillé olympique Fred Kerley suspendu provisoirement

Autres sports    Actualisé le 12.08.2025 - 22:05

Armand Duplantis porte son record du monde à 6m29

Armand Duplantis porte son record du monde à 6m29

Autres sports    Actualisé le 12.08.2025 - 19:26

Articles les plus lus

Les balles de padel vont rebondir à Courtételle

Les balles de padel vont rebondir à Courtételle

Autres sports    Actualisé le 12.08.2025 - 15:03

Armand Duplantis porte son record du monde à 6m29

Armand Duplantis porte son record du monde à 6m29

Autres sports    Actualisé le 12.08.2025 - 19:26

Le double médaillé olympique Fred Kerley suspendu provisoirement

Le double médaillé olympique Fred Kerley suspendu provisoirement

Autres sports    Actualisé le 12.08.2025 - 22:05

Une exposition pour le jubilé d'Athletissima

Une exposition pour le jubilé d'Athletissima

Autres sports    Actualisé le 15.08.2025 - 04:33