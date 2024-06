Dominic Lobalu en or sur le 10'000 m

Dominic Lobalu a remporté l'or du 10'000 m des Championnats d'Europe à Rome. Le coureur originaire du Soudan du sud a réalisé un magnifique dernier 400 m pour s'imposer.

Un immense sourire qui veut tout dire. Lui le réfugié du Soudan du sud autorisé tout récemment à défendre les couleurs de la Suisse tendant le drapeau rouge à croix blanche a réussi à se parer d'or après avoir obtenu le bronze lors du 5000 m plus tôt dans la compétition.

Sur cette course très tactique, Dominic Lobalu n'a jamais paniqué. Il a pris la tête après 7200 m, mais il a ensuite vu ses rivaux accélérer. Puis vint le dernier 800 m. Huitième, Lobalu a dû remonter pour se placer correctement et tenir le choc dans le dernier 400. Et dans la dernière ligne droite, il s'est déporté pour devancer finalement de 0''16 le Français Yann Schrub. Le temps de 28'00''32 est loin de ses standards, mais Lobalu s'en moque avec l'or autour de son cou.

A noter encore la 13e place de Jonas Raess dans cette course.

Annik Kälin a réussi un très joli concours à la longueur pour finalement prendre la 6e place avec un bond à 6m82, soit à deux centimètres de son tout frais record de Suisse. Le titre est revenu à l'Allemande Malaika Mihambo avec un superbe saut à 7m22.

Sur 800 m, Lore Hoffmann n'a jamais semblé dans le coup. La Valaisanne est longtemps restée à la 8e place, mais elle n'a pu faire mieux que 7e en 2'01''13. Un chrono très moyen alors que la victoire est allée à la super favorite Keely Hodgkinson en 1'58''65.

