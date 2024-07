Douche froide pour Alexis Bayard

L'aventure olympique d'Alexis Bayard n'aura duré que six petites minutes. Le gaucher valaisan a été sorti dès les 16es de finale du concours à l'épée.

Tout comme Pauline Brunner la veille, Bayard a subi une douche froide. La tête de série no 15 n'a pas pu déployer son jeu face au Belge Neisser Loyola (no 18) et s'est incliné 15-9.

Après un début de rencontre équilibré, Bayard a concédé cinq touches d'affilée qui lui ont fait perdre le fil. Lui qui aime prendre les devants pour ensuite pouvoir faire valoir ses qualités de contre-attaquant s'est retrouvé sous pression. Il n'était plus dans le 'timing', et Loyola n'a eu aucun problème à contenir ses derniers assauts brouillons.

Bayard (28 ans) était le seul Suisse en lice à Paris, après que la sélection helvétique eut manqué sa qualification par équipes dans des circonstances abracadabrantesques. Le Valaisan avait dû sa présence à ces JO à une wild card non utilisée par la France.

