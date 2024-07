Dougoud: « Comme un chien affamé »

Martin Dougoud entre en scène mardi aux JO de Paris, à l'occasion des séries du slalom en kayak mono. Il abordera aussi le kayak cross 'comme un chien affamé' lundi prochain.

'J'ai une préférence pour le slalom', souligne d'emblée le Genevois établi à Pau, qui s'est confié aux médias la semaine dernière. 'Mais je suis excité à l'idée de disputer chacune de ces deux épreuves, qui me motivent tout autant l'une que l'autre', et qui représentent autant de chances de médaille pour lui.

Dougoud fait partie des hommes à battre, surtout en kayak cross, discipline dans laquelle il s'est paré de bronze lors des Mondiaux 2023 à Lee Valley - où il a terminé 4e en slalom. 'Favori? C'est vous qui le dites. Je sais où je me situe. Mais il faudra se libérer le plus possible, trouver une pression positive', lâche-t-il.

'Je ne suis pas forcément plus rassuré. Mais je suis désormais plus recentré sur le plaisir et sur l'envie de bien faire. Je parviens à mieux me libérer pour les événements importants' assure celui qui avait échoué en demi-finale aux JO de Tokyo 2021 (13e place finale) alors qu'il rêvait de podium.

'Je fais juste du kayak, comme tous les jours, comme c'est le cas depuis dix ans. Quand je navigue avec un état d'esprit plus joueur, je livre de meilleures performances', poursuit le Français d'adoption, qui évoluera en quelque sorte à domicile dans le stade nautique de Vaires-sur-Marne.

Méditation

Martin Dougoud est un cérébral. 'Je me parle beaucoup à moi-même, car j'ai souvent des pensées négatives. Je cherche à les canaliser, à me recentrer sur moi-même et sur mes sensations. Je fais beaucoup de méditation, de relaxation par la respiration, pour faire descendre au maximum mon rythme cardiaque', précise-t-il.

A-t-il une revanche à prendre par rapport à Tokyo 2021 ? 'Je ne pense pas. Ca n'avait pas fonctionné là-bas, mais c'est du passé. Je dois être dans le présent. Je suis plus serein, je suis mieux préparé mentalement', explique-t-il.

A 33 ans, il semble mûr pour un premier exploit sur la scène olympique. 'Cela reste du sport, et une contre-performance est toujours possible. Mais j'ai une grosse envie ainsi qu'un immense plaisir à me retrouver là', glisse-t-il.

'J'essaie de ne pas me cacher, et je sais que le stress viendra. Je le gère à ma façon, avec ma joie de vivre. La pression sera là, mais pour tous', poursuit Martin Dougoud, qui s'attend à souffrir dès mardi lors des séries du slalom. 'C'est un bassin très physique, étroit', souligne-t-il.

'Il faut développer beaucoup de puissance et de vitesse. C'est un bassin très exigeant, assez particulier aussi', explique encore le Genevois, qui devra faire partie du top 20 des séries pour se hisser en demi-finale du slalom. Cette demi-finale est programmée le jeudi 1er août, tout comme la finale.

'Ca va être grandiose'

Il sera ensuite temps de songer au cross, moins exigeant mentalement que le slalom selon lui. 'En slalom, c'est une question de précision à chaque passage de porte, et c'est un contre-la-montre', rappelle-t-il. 'En cross, il faut se comporter comme un chien affamé depuis 3-4 jours', lâche-t-il.

'Il faut être plus à l'attaque, plus agressif. L'état d'esprit est différent, il faudra sortir les crocs. En slalom, il s'agit d'être plus léger et plus fin', compare-t-il. 'Le cross va plaire au public, on part à quatre sur une rampe placée à 5-6 mètres du sol. Ca va être grandiose', se réjouit-il.

Un objectif minimal

Martin Dougoud a un objectif minimal, 'être au moins en finale dans les deux disciplines. Après, tout peut se passer si je suis dans un bon jour. Il y a des étapes à passer avant d'y songer, mais mon but est de pouvoir jouer mes cartes à fond en finale', conclut-il.

