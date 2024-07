Elena Hartmann n'a pas fait oublier Marlen Reusser

Remplaçante de Marlen Reusser, Elena Hartmann s'est contentée de la 17e place du contre-la-montre féminin des JO de Paris. Le titre est revenu à l'Australienne Grace Brown.

Appelée à remplacer la vice-championne olympique de Tokyo 2021 Marlen Reusser, forfait à cause d'une infection virale, Elena Hartmann n'est pas parvenue à créer la surprise à l'occasion du contre-la-montre féminin des JO de Paris. La Grisonne (33 ans) a obtenu le 17e rang (à 3'20'') d'une course disputée entre le coeur de la capitale française et le bois de Vincennes, sur 32,4 km.

Sur un parcours quasi totalement plat, rendu extrêmement glissant par la pluie, le titre est revenu à Grace Brown. A la moyenne de 49 km/h, la spécialiste australienne de l'effort solitaire a devancé de respectivement de 1'31'' l'Anglaise Anna Henderson et de 1'32'' l'Américaine Chloé Dygert, victime d'une chute, dans un virage.

/ATS