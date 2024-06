Etats-Unis: Simone Biles championne nationale

Simone Biles a remporté un 9e titre record au concours général des championnats des Etats-Unis à Fort Worth, au Texas. Elle continue sa montée en puissance en direction des JO de Paris.

'Aujourd'hui, le but était simplement de me sentir à l'aise et confiante avec ma gym, pour ensuite me présenter aux sélections et franchir cette nouvelle marche en direction de Paris', a déclaré Simone Biles sur la NBC après la compétition. Pour se qualifier aux JO (26 juillet au 11 août), la quadruple championne olympique devra passer par les 'trials' prévus du 27 au 30 juin à Minneapolis.

Dimanche, pour sa deuxième journée de compétition après vendredi, elle a marqué 59,300 points pour un total de 119,750 points, loin devant sa dauphine Skye Blakely (113,850). 'Je ne pourrais pas être plus fière de la façon dont je concours à ce moment de l'année, en construisant ma confiance petit à petit et me présentant devant le public pour réussir ce que je fais à l'entraînement', a-t-elle ajouté.

Biles a retrouvé la compétition en août 2023 après deux ans d'interruption, suite à son effondrement aux Jeux de Tokyo où elle avait abandonné plusieurs épreuves en 2021, en proie à des 'twisties' (pertes de repères dans l'espace).

/ATS