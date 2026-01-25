Euro 2026: La Suisse dos au mur après sa défaite face à la Croatie

La Suisse s'est inclinée 28-24 face à la Croatie lors de son 2e match du tour principal de l'Euro 2026 dimanche. Après le nul face à la Hongrie, cette défaite complique son chemin vers les demies.

Les Suisses ont pourtant démarré sur les chapeaux de roue pour mener de quatre longueurs après 10 minutes, mais ont été ensuite repris par des Croates qui menaient déjà 9-7 à la 22e. Revenus à 13-12 après la pause, les Helvètes ont ensuite vu la Croatie inexorablement s'envoler au score et sceller leur défaite.

Au classement de son groupe , la Suisse reste bloquée à un point, à trois longueurs des virtuels qualifiés pour les demi-finales islandais et suédois. Les deux pays nordiques sont d'ailleurs les prochains adversaires de la bande d'Andy Schmid, avec d'abord l'Islande mardi (15h30) puis la Suède mercredi (20h30).

/ATS