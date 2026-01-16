Européens de Sheffield: Kimmy Repond termine à la 7e place

Kimmy Repond n'a pas réussi à se hisser sur le podium des Championnats d'Europe de Sheffield ...
Photo: KEYSTONE/EPA/NEIL HALL

Kimmy Repond n'a pas réussi à se hisser sur le podium des Championnats d'Europe de Sheffield, en Angleterre. Elle a terminé à la 7e place finale à l'issue du programme libre de vendredi soir.

Médaillée de bronze en 2023 à Espoo (Finlande), au pied du podium l'an dernier à Tallinn, la Bâloise de 19 ans avait dit viser une place dans le top 6 avant la compétition. Ses ambitions mesurées étaient dues au fait qu'elle faisait son retour au plus haut niveau après plusieurs mois d'arrêt en raison d'une blessure au pied gauche.

Sixième après le programme court de jeudi, Kimmy Repond a assuré l'essentiel vendredi en signant la 9e performance des 24 qualifiées pour le programme libre. Elle a obtenu une note finale de 177,89, à une dizaine de points de la 3e place.

La médaille d'or a été remportée par l'Estonienne Niina Petrokina, championne d'Europe en titre, qui a survolé la compétition en s'imposant avec plus de 25 points d'avance sur sa dauphine, la Belge Loena Hendrickx. L'Italienne Lara Naki Gutmann a obtenu le bronze.

Livia Kaiser, l'autre Suissesse engagée en Angleterre, a déçu en terminant au 17e rang final. La Thurgovienne de 21 ans, 4e des Européens en 2024 à Kaunas (Lituanie), figurait pourtant dans le top 10 après le programme court.

Zehnder/Sieber pas en finale

En danse sur glace, Gina Zehnder (20 ans) et Beda Leon Sieber (21 ans) n'ont pas réussi à se qualifier pour la finale de samedi. Le duo suisse a terminé le programme court à la 21e place, alors que seuls les 20 premiers se qualifiaient pour le libre. Les deux Zurichois ont manqué la 20e place pour un écart infime de 0,12 point.

/ATS
 

