FC Bâle: Sforza devrait succéder à Koller

L'ex-international Ciriaco Sforza va devenir le nouvel entraîneur du FC Bâle, affirme 'Blick'. L'Argovien de 50 ans succéderait à Marcel Koller, dont le contrat n'a pas été prolongé.

Le contrat de Ciriaco Sforza devrait porter sur deux ans. L'ancien milieu de terrain de GC, de Kaiserslautern, du Bayern Munich et de l'Inter Milan entrerait en fonctions le 1er septembre au sein d'une équipe qui traverse actuellement une période difficile.

Plusieurs figures emblématiques du club comme Markus Streller et Alex Frei ont démissionné de leur poste ou ont quitté le club. La pression se fait de plus en plus forte sur les épaules du président Bernhard Burgener, même si Bâle s'est qualifié mardi pour la finale de la Coupe de Suisse.

Selon Blick, Ciriaco Sforza entend construire une nouvelle équipe formée essentiellement de jeunes joueurs. Le FC Wil, qui est coaché depuis avril 2019 par l'ancien international suisse, recevra environ 300'000 francs d'indemnités pour le transfert.

