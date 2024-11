Fabienne Schlumpf excellente 5e à New York

Fabienne Schlumpf a réussi une belle prestation lors du marathon de New York. La Zurichoise de 33 ans a obtenu une excellente 5e place et terminé meilleure Européenne.

Avec un chrono de 2h26'31, Schlumpf a pulvérisé son record de Suisse (jusqu'ici 2h30'17 aux Européens 2022 à Munich). La Zurichoise avait dit avant la course qu'elle se sentait en très bonne forme et elle n'a pas menti. Jusqu'au 30e kilomètre, elle a fait partie du groupe de tête et a même ponctuellement mené le peloton.

Lorsque le groupe a explosé, elle a parfaitement su gérer ses forces, ce qui lui a permis de franchir la ligne d'arrivée à Central Park en 5e position derrière quatre coureuses africaines.

Après sa 16e place au marathon olympique de Paris en août, Schlumpf s'offre pour la deuxième fois en moins de trois mois une brillante performance sur la scène mondiale.

La Kényane Sheila Chepkirui a créé une petite surprise en remportant son premier succès majeur à 33 ans. Chepkirui (33 ans) s'est imposée en 2h24'35, après avoir réussi à se débarrasser sur une dernière accélération de sa compatriote Hellen Obiri (2h24'49), vainqueure à New York en 2023 et médaillée de bronze aux Jeux olympiques de Paris cet été.

Chez les messieurs, c'est le Néerlandais Abdi Nageeye, vice-champion olympique en 2021 à Tokyo, qui s'est imposé en 2h07'39 pour signer son premier succès majeur. Nageeye (35 ans), 3e en 2022, a devancé trois anciens vainqueurs à New York: les Kényans Evans Chebet (2h07'45) et Albert Korir (2h08'00), ainsi que le champion olympique éthiopien Tamirat Tola (2h08'12).

/ATS