Fanny Smith 2e derrière l'intouchable Sandra Näslund

Fanny Smith monte en puissance. La Vaudoise a cueilli son troisième podium de l'hiver samedi en Coupe du monde à Idre Fjäll, terminant 2e derrière l'intouchable Sandra Näslund.

La médaillée de bronze des JO 2022 a donc parfaitement récupéré de la fracture (non déplacée) du tubercule majeur dont elle avait été victime à San Candido, où elle s'était pourtant classée 2e et 3e juste avant Noël. Elle s'est offert samedi son 67e podium en Coupe du monde, le troisième en six épreuves disputées cette saison.

Fanny Smith n'a toutefois rien pu faire en finale, même si elle a devancé la co-médaillée de bronze de Pékin Daniela Maier dans les derniers mètres pour arracher la 2e place. La Villardoue a terminé à 1''13 de la Suédoise Sandra Näslund, qui a cueilli sa... 14e victoire consécutive à ce niveau, la 34e au total.

Les autres Helvètes en lice samedi n'ont pas signé d'exploit. Saskja Lack (13e) et Sixtine Cousin (15e) ont été éliminées en quarts de finale chez les dames, Marc Bischofberger (21e), Joos Berry (30e) et Gil Martin (32e) s'arrêtant dès les 8es de finale chez les messieurs.

/ATS