Faute de vent, Elia Colombo doit patienter une journée

Prévues vendredi, les Medal Series de planche à voile ont été repoussées à samedi. La faute à un vent insuffisant.

Le vent continue de jouer des tours à certains engagés dans les épreuves de voile des JO de Paris disputées à Marseille. Les Medal Series réservées à la planche à voile, prévues vendredi, ont été repoussées d'une journée. En cause: une absence quasi totale de vent. Pour samedi, le retour du mistral est annoncé sur le sud de la France.

Qualifié in extremis, jeudi soir, pour la suite de la compétition, le Tessinois Elia Colombo peut continuer de rêver à une médaille. Le format de la compétition est tel que tout est possible parmi les 10 participants aux Medal Series: avec un quart de finale, une demi-finale et une finale à disputer.

/ATS